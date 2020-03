Fast 14.000 Infektionen in Spanien

Innerhalb von 24 Stunden sei die Zahl der Toten von 525 auf 598 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Nach Italien ist Spanien das Land in Europa, das am stärksten von der Corona-Krise betroffen ist. Innerhalb Spaniens ist die Region Madrid am stärksten betroffen. Dort hatten die Behörden bis Mittwochabend mehr als 5.600 Menschen gezählt, die sich mit dem Covid-19-Erreger infiziert haben. Die Zahl der Toten lag bei 390.

Geschwindigkeit der Ausbreitung verlangsamt sich

Der Leiter der Behörde für gesundheitliche Notfälle (CCAES), Fernando Simon, konnte aber auch etwas positives feststellen: Die Geschwindigkeit der Zunahme der Infektionen habe sich zuletzt verlangsamt. Man müsse aber alle Daten und Statistiken weiterhin mit Vorsicht genießen, betonte der Experte auf seiner täglichen Pressekonferenz.