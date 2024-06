Nova Rock: Nostalgisches Schwelgen im Gatsch

Bei zunächst perfektem Frühsommerwetter feierten Rockfans am Samstag in Nickelsdorf – hier mit den Sportfreunden Stiller

Zwischen unzähligen Windrädern der pannonischen Tiefebene sind die imposanten Nova-Rock-Bühnen schon von weitem sichtbar. E-Gitarrenklänge schallen durch die staubige Luft. Am Samstag, Tag drei von Österreichs größtem Rockfestival, strömen bei zunächst perfekt sonnigem Frühsommerwetter inklusive angenehmer Brise feierwütige Massen auf das Gelände in Nickelsdorf im Burgenland. Insgesamt rund 200.000 Rockfans sollen es an allen vier Tagen gewesen sein.