Neuer Feuerwehrkommandant in Bad Wimsbach

Michael (li.) übergab das Kommando an Andreas Wagner.

Am 20. Jänner fand die Neuwahl des Kommandos der FF Bad Wimsbach-Neydharting statt. Michael Wagner, der 20 Jahre lang Kommandant der Feuerwehr war, stellte sein Amt bei der alle fünf Jahre stattfindenden Wahl zur Verfügung. Die zahlreich anwesenden Feuerwehrleute wählten ihre neue Führung – Kommandant und Stellvertreter, Schriftführer und Kassier – für die nächste Funktionsperiode. In den Wahlgängen wurden Andreas Wagner als Kommandant, Lukas Schröder als Kommandant-Stellvertreter, Christian Kienbauer als Schriftführer und Gerald Ennser als Kassier mit großer Mehrheit in ihre Funktionen gewählt.

Bürgermeister Erwin Stürzlinger führte die Wahl gemeinsam mit den Mitarbeitern des Marktgemeindeamts durch. Neu hinzugekommen zu den bisherigen Funktionen ist heuer auch ein Gruppenkommandant für den Drohnenstützpunkt, da die Feuerwehr Bad Wimsbach-Neydharting im Laufe des Jahres eine Feuerwehrdrohne erhalten wird. Bürgermeister Stürzlinger bedankte sich am Ende bei den scheidenden Funktionären für ihre Leistungen im Dienste der Feuerwehr – allen voran Michael Wagner, der 20 Jahre lang mit großem Engagement an der Spitze der Feuerwehr mit rund 120 Mitgliedern stand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper