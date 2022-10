Ungetrübte Sicht auf die morgige Sonnenfinsternis

Die Wetterprognose ist gut: Während in der Früh im ganzen Bundesland noch Quellwolken und Nebelfelder dominieren, wird die Sicht kurz nach 11 Uhr jedenfalls frei sein. Milde Temperaturen bis zu 19 Grad locken dann in der Mittagpause an die frische Luft. Beste Voraussetzungen für die morgige partielle Sonnenfinsternis also. In Oberösterreich kann man das astronomische Schauspiel zwischen 11.14 Uhr und 13.22 Uhr beobachten. Die maximale Bedeckung der Sonne durch den Erdtrabanten wird in Linz um 12.18 Uhr erreicht.

Die exakten Zeiten variieren selbst innerhalb Österreichs: In Wien endet die Sonnenfinsternis erst fünf Minuten später. "Je weiter sich ein Ort im Osten befindet, desto länger ist die Sonnenfinsternis sichtbar. Weltweit hat man die beste Sicht also in Sibirien", sagt Günther Martello von der Kepler Sternwarte in Linz. In Oberösterreich wird der Mond die Sonne bis zu 27,4 Prozent verdecken. Richtig finster wird es daher nicht. "Ehrlicherweise wird man es an den Lichtverhältnissen nicht wirklich merken", sagt Martello. Unspektakulär ist das Ereignis dennoch nicht - schon alleine deshalb, weil die nächste (partielle) Sonnenfinsternis erst am 29. März 2025 stattfindet.

Nicht ohne entsprechenden Schutz für die Augen

Die Astronomen der Linzer Sternwarte bauen ihre Ausrüstung morgen am Vorplatz des Ars Electronica Centers auf und laden Interessierte ab 11 Uhr dazu ein, sich die Sonnenfinsternis durch Profi-Fernrohre anzusehen. Ohne entsprechenden Schutz direkt in die Sonne zu schauen, davon rät Martello dringend ab: "Einfache Sonnenbrillen oder andere Behelfsmittel reichen nicht aus." Er empfiehlt, nur speziell geprüfte Brillen zu verwenden, die keine Kratzer oder Löcher aufweisen.

Einen Trick für jene, die keine solche Brille zu Hand haben, hat Martello aber dennoch parat: "Eine Rettungsdecke funktioniert auch. Wichtig ist aber, sie unbedingt zusammenzufalten, also doppelt zu nehmen", rät Martello.

Was passiert bei einer Sonnenfinsternis?