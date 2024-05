Es war Unterwäsche, die viele Jahre hier in den Auslagen die Blicke auf sich zog. Seit Kurzem sind es aber Werke von Seyda Khajehnezhad und Toraj Rahimi, die in der Hauptstraße 37 in Linz-Urfahr die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Künstlerehepaar aus dem Iran übersiedelt ihre "Mari Gallery" aus der nahen Nachbarschaft (Donautor) in das ehemalige Palmers-Geschäft.