St. Peter/Au holte vor Winterpause wieder drei Punkte

Es entwickelte sich von Beginn an ein flottes Match, bei dem St. Peter konsequent über die Flügel agierte und damit die Gästeabwehr in Bedrängnis brachte. Die Folge davon: Oismüllers Kopfballtor in der 21. Minute zur 1:0-Führung. Für Rabenstein war das allerdings wie ein Weckruf, die Gäste wurden offensiver und kamen in der 31. Minute durch einen von Aigner abgefälschten Ball zum Ausgleich.

Beide Mannschaften zeigten in der zweiten Hälfte viel Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und gingen ein hohes Tempo. Zwei Elfmeter entschieden schlussendlich die hart umkämpfte Partie. Idrizaj brachte St. Peter vorerst in der 52. Minute 2:1 in Front. Dann folgte drei Minuten später der erste Pfiff des Schiedsrichters nach einem Vergehen im St. Peterer Strafraum: Die Gäste glichen mit dem verwandelten Penalty erneut aus. Doch in der 85. Minute pfiff der Referee abermals und zeigte auf den Elfmeterpunkt der Gegenseite: Idrizaj verwandelte den Strafstoß zum 3:2-Heimsieg.

Der UFC St. Peter in der Au überwintert auf dem fünften Tabellenrang. Tabelle: 1. SV Haitzendorf 27, 2. FC Rohrendorf 19, 3. ASK Ybbs 19, 4. SC Wieselburg 17, 5. St. Peter/Au 17. (ak)