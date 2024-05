Roland Greutter: „Ich ehre Bruckner zum 200. Geburtstag, indem ich ihn heuer nicht spiele“

Die Geige war so etwas wie eine Gegenreaktion“, sagt Roland Greutter. Nach 41 Jahren als Konzertmeister des NDR Elbphilharmonie Orchesters in Hamburg ging der so sympathisch geerdete 67-Jährige im vergangenen Jahr in Pension. Als international gefragter Solist musiziert der gebürtige Linzer freilich weiter – wie am Sonntag zusammen mit dem Pianisten Till Körber in Schloss Neupernstein in Kirchdorf an der Krems.