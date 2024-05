Mbappé kündigte in Videobotschaft Abschied von PSG an

"Das Abenteuer wird in wenigen Wochen zu Ende gehen", ergänzte der 25-jährige Weltmeister von 2018. Das Kapitel PSG endet für Mbappé enttäuschend, nachdem er mit dem französischen Hauptstadt-Club am Dienstag im Halbfinale der Champions League an Borussia Dortmund gescheitert war.

Schon seit Monaten wurde über einen Abgang Mbappés spekuliert. Als neuer Club wird vor allem Spaniens Rekordmeister Real Madrid genannt. Ob er künftig für den Champions-League-Finalisten spielt, verriet Mbappé zwar nicht, die französische Liga werde er nach zuletzt sieben Jahren bei PSG aber jedenfalls verlassen.

