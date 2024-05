Spielgemeinschaft Garsten/St.Ulrich kickt bei größtem Nachwuchs-Turnier

Fußball regierte kürzlich beim "Meet the World"-Fußballturnier von SKF Steyr: Sechs Teams mit leistungsstarken Nachwuchskickern kämpften mit vollem Einsatz um den Turniersieg. Am Ende hatte die Spielgemeinschaft von SV Garsten/USV St. Ulrich die Nase vorne und holte sich den Sieg. Jetzt geht ’s für die Jungs zum weltgrößten und internationalen Jugendfußballturnier, zum Gothia Cup nach Göteborg.

2024 ist das Jahr der Fußballeuropameisterschaft. Und der SKF Konzern steht hier um nichts nach: SKF in Schweden ist seit Jahren stolzer Hauptsponsor des Gothia Cups. Die Veranstaltung steht für Teamwork, Verantwortung, Chancengleichheit und Engagement für die Jugend der Welt.

Zur Qualifikation werden unter anderem jährlich an SKF Standorten weltweit "Meet the World"-Vorentscheidungsturniere veranstaltet – eines davon fand am Wochenende unter organisatorischer Federführung von SKF Steyr am Fußballplatz des ASV Behamberg/Haidershofen statt. Sechs regionale U15-Teams wurden von SKF Steyr zum Turnier nominiert: ASV Behamberg/Haidershofen, ATSV Stein, SPG SV Garsten/USV St. Ulrich, SV Molln, DSG Union Großraming und UTC Seitenstetten. Alle waren mit Feuereifer dabei. Kein Wunder. Die Gewinner reisen zum großen internationalen Gothia Cup in Göteborg von 14. bis 20. Juli.

Nach spannenden Matches stand am Nachmittag das Siegerteam des SKF Steyr-Turniers fest: Die Spielgemeinschaft des SV Garsten und des USV St. Ulrich erspielte sich den begehrten Hauptpreis, die Teilnahme am Gothia Cup 2024. SKF Österreich Vorstand Robert Zeillinger und SKF Steyr-Personalchefin Tina Hohenthanner gratulierten gemeinsam mit Bernhard Lengauer von TTI Steyr und Franz Burghuber vom ASV Behamberg/Haidershofen jeder Kickerin und jedem Kicker mit Handschlag und überreichten persönlich die Pokale, Urkunden und Medaillen. "Es war ein wirklich sehr beeindruckendes und spannendes Fußballturnier. Wir haben tolle Partien gesehen und gratulieren allen Teams zu ihren Leistungen", sagte Zeillinger, der jetzt die Daumen für das Turnier in Göteborg drückt.

