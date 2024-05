Klinglmair ist neue Obfrau des Vereins für Schiedlberg

Im Vorjahr feierte der rund 140 Mitglieder zählende Verein für Schiedlberg mit seinem "gschäft’l" sein 10-jähriges Jubiläum als Nahversorger. Nun hat der bisherige Vereinsobmann Gust Dietachmair sein Amt an Isabella Klinglmair übergeben.

Die neue Obfrau will mit ihrem Vorstandsteam das "gschäft’l", für das jährlich etwa 1000 Freiwilligenstunden geleistet werden, als wichtigen Einkaufs- und Begegnungsort in der 1300 Einwohner zählenden Gemeinde erhalten und weiterentwickeln. Erste Neuerung: Aufgrund des hohen Arbeitsaufwands an der Spitze soll die Vereinsführung künftig immer nach rund einem Jahr an die Stellvertreter weitergegeben werden. Aktuell hat Margarete Ecklbauer diese Position inne.

