Sind die Menschen allein im Weltall wegen der Plattentektonik?

Aufgrund der Daten, die das Hubble- und das James-Webb-Weltraumteleskop und etliche Satelliten liefern, ist klar, dass es in unserer Galaxie viele Planeten gibt, die Leben beherbergen könnten. Ein wissenschaftlicher Beweis dafür steht (noch) aus. Warum dem so ist, wurde kürzlich in Wien anlässlich der Tagung der European Geosciences Union (EGU) diskutiert. Taras Gerya von der ETH Zürich argumentierte, dass die Plattentektonik damit zu tun haben könnte.