Für eine gerechtere Welt: Diskussion mit Andreas Sator

Nun steht der Ersatztermin mit dem Buchautor und Journalisten fest: Er kommt am Donnerstag, 3. September, um 19 Uhr, nach Sierning, in den Biohof Staudinger an der Wallernstraße 17.

Sator, von Beruf aus kritisch und neugierig, stellte an sich fest, wie unwohl er sich in seiner komfortablen Umgebung fühlte. Fragen drängten sich auf wie: Ist es okay, unser schönes Leben im reichen Österreich zu genießen? Warum geht es uns so gut, während so viele arm sind? Welche Verantwortung haben wir und was können wir tun? Welche Politik brauchen wir?

Andreas Sator hat darauf Antworten gefunden. In seinem ersten Buch "Alles gut?!" reist er in acht Kapiteln um die Welt, hinterfragt seine eigene Komfortzone und stellt unangenehme Fragen.

