Ein zweites Leben für gebrauchte Möbelstücke

Bis Mitte September wird nun aus dem Durchstarter-Lokal "StartPlatz Steyr" ein Ort der Kreativität, an dem Workshops zu Möbel-Redesign, Upcycling, Deko-Objekten und Kunst stattfinden werden. Seit vier Jahren lebt und studiert Alisa Krasnova in Steyr, ihre Mutter Natalia zog vor einem Jahr nach Österreich und gab dabei ihr florierendes Dekor- und Designstudio auf, das sie seit acht Jahren in Russland erfolgreich führte.

Jetzt wollen Mutter und Tochter mit der Eröffnung des "Creative Space Steyr" die Erfolgsgeschichte gemeinsam fortführen. Zwei Dinge liegen ihnen am Herzen: das Zusammenbringen kreativer Menschen und das Vermitteln des Nachhaltigkeitsgedankens in der Kunst durch Redesign und Upcycling. In ihrem Dekor- und Designstudio bieten sie Workshops zu Kunst, Deko-Objekten, Möbel-Redesign und Upcycling für Schulen, Unternehmen und Privatpersonen an. "Wir schenken alten oder gebrauchten Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen durch Redesign und Upcycling ein neues Leben."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper