Die Welt dreht sich um den Traunviertler Landler

Pfarrer Karl Sperker hat sich mit seiner Faschingspredigt beim Festgottesdienst, wonach "die Welt schon voller Narren ist, dass es die Ruden eigentlich gar nicht mehr braucht", gleich wieder eine Vormerkung in Franz Schaumbergers Notizbuch eingehandelt, das dieser im Trachtenjanker eingesteckt hat. Beim Rudenkirtag danach gestern im Forsthof und im Rudensaal wurde Sperker ohnehin "angesungen", weil er vergangenes Jahr beim Sternsingen gestolpert war, nachdem er seine Schuhe mit einem der Heiligen Drei Könige vertauscht hatte. Die fremden Stiefel mussten einem Grantscherm gehört haben: "So ein Schuhwerk verändert einen Mann - fangt er jetzt beim Predigen zum Sudern an", ätzte Schaumbergers "Milchbauern Rud" aus Aschach an der Steyr.

Die Kunstfertigkeit, achtzeilige Gstanzl zu reimen, mehrstimmig zu singen und dazu einen Traunviertler Landler zur Steirischen Ziehharmonika zu tanzen ist Weltkulturerbe bei der Unesco. Die "Milchbauern Rud" tanzte heuer in einem neuen Gewand auf - eine Tracht im zeitgenössischen Modetrend, alles andere als altväterisch, vermittelt vom OÖ. Heimatwerk. "S’ Hemd hat g’spannt, s Leibi zwickt. Im Tschamper bist scho glei dastickt. Nur d‘ Hosen is die oide bliebn. Weil unten is nixi hin", sangen die Herren etwas anzüglich. Die Frauen schweigen. Wie es die Tradition vorgibt, hören sie bei den Gesangsvorträgen der Männer zu und dürfen dazwischen nur mit ihnen tanzen. "Eine Frauenrud wäre das Ende", sagt Schaumberger mit einem Augenzwinkern.

Neben den Hoppalas in den Gemeinden, die es zur Aufnahme in den Dorftratsch schafften, nehmen sich die Ruden auch bei den Politikern kein Blatt vor den Mund. Landesrat Christian Dörfel, ein geselliger und dabei nicht gerade als unduldsamer Abstinenzler bekannter Volksverteter, der mit Landeshauptmann Thomas Stelzer den Rudenkirtag besuchte, bekam sein Fett ab. "Der Dörfel is heut noch fit und hell. Das ändert sich nur manchmal schnell", textete die "Milchbauern Rud" das "Lied der Schlümpfe" um.

Das Zeitgeschehen wird gestreift - "C02 is schlecht - Ja da habens scho recht. Picken wir ana jedn Kuah des Arschloch zua!", reimte die "Hilberner Rud" aus Sierning deftig - aber die echten Geschichten schreibt das Leben vor der Haustüre. Da wird etwa Karl Schneckenleitner, der Bürgermeister von Waldneukirchen, besungen, dem "damit in sein Garten alles bliaht, a Friedhofserden hoamgfiahrt wird", in der dann eine Knieprothese gefunden worden ist. Wir überprüfen jetzt nicht, ob die Geschichte ganz wahr ist - eine Gaudi ist sie auf jeden Fall wie die Feststellung der "Sierninger Tanzherren Rud", dass sich meistens diejenigen, die kein Geld haben, auf der Bank treffen. Im Ort weiß man, wer gemeint ist. Für Betroffene ist es immer eine Ehre, am Rudenkirtag angesungen zu werden, die übrigens bezahlbar ist: Für die Ruden gilt die Anstandsregel, dass Wein- und Bierspenden dankbar anzunehmen sind.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer