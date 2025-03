Hündin war stundenlang vor Supermarkt in Kirchdorf angebunden

Ohne Futter, ohne Wasser, angebunden an einen Fahrradständer: Stundenlang harrte eine Mischlingshündin am Montagabend vor einem Supermarkt im Gemeindegebiet von Kirchdorf an der Krems aus, bevor besorgte Zeugen Alarm schlugen. Ein Team der Tierrettung vom Tierparadies Schabenreith rückte an und nahm das verängstigte Tier in seine Obhut. Auch die Polizei war vor Ort.

Zwar konnte dank des Chips eine Person aus Wels ausgemacht werden, auf die die Hündin registriert ist, allerdings konnte die Halterin oder der Halter bisher nicht erreicht werden. "Auch die Polizei in Wels wurde bereits eingeschaltet und versucht, die Person ausfindig zu machen", teilten die Helfer am Dienstag mit. Wer Hinweise zu der Hündin oder zu ihrem Halter hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder direkt beim Tierparadies Schabenreith zu melden.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.