Volksabstimmung und Bürgermeisterwahl

Am Sonntag, 16. Juni, finden die Volksabstimmung über die politische Zukunft von Bürgermeisterin Vera Pramberger (SP) und die Bürgermeister-Neuwahl in St. Pankraz statt. In Kirchdorf kann zwischen 7 und 15 Uhr in der Stadthalle Kirchdorf abgestimmt werden. In St. Pankraz treten Dieter Graßmugg (SP), Reinhold Redtenbacher (FP) und Stefan Bankler (VP) an. Wie berichtet, hatte Ortschef Christoph Schimpl sein Amt zurückgelegt. Vor allem der Misstrauensantrag gegen Pramberger birgt