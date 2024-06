Steyrer EM-Teilnehmer bei Olympia? Rattinger: "Die Hoffnung stirbt zuletzt"

Ein starkes Bild, leider noch nicht das Finish: Tobias Rattinger führt das Feld in Rom über 3000 m Hindernis an. ÖLV/amriphoto

STEYR, ROM. Aber schon die Qualifikation für die 3000 Meter Hindernis und damit das EM-Debüt in Rom waren für Tobias Rattinger (26) kürzlich ein voller Erfolg. Vor dem Großereignis in Italien eilte der LAC-Steyr-Athlet auf nationaler und internationaler Bühne von einem Erfolg zum nächsten. Mit viel Rückenwind stand der Steyrer bei 26 Grad Außentemperatur am Start seines Vorlaufs um 10 Uhr Vormittag im Olympiastadion von Rom. Die ganz große Überraschung gelang dem angehenden Arzt nicht. In