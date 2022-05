Ehrenbürgerschaft für Ex-Ortschef Helmut Wallner

Heuer – pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung – war die Stodertalgemeinde nun Gastgeber der Preisverleihung des Europäischen Dorferneuerungspreises 2020 unter dem Motto "Lokale Antworten auf globale Herausforderungen".

Längstdienender Ortschef

Zum Nachfolger Hinterstoders wurde dabei das deutsche Hofheimer Land, ein Verbund aus sieben Gemeinden. Die Bayern hatten sich gegen die Konkurrenz weiterer rund 30 Regionen durchgesetzt. Höhepunkt aus Hinterstoderer Sicht war jedoch die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Altbürgermeister Helmut Wallner. Der 74-Jährige war von 1991 bis 2021 Bürgermeister und damit der längstdienende Ortschef im Stodertal.

"Vor allem war ihm die Dorfentwicklung und Dorferneuerung in seiner Amtszeit ein großes Anliegen, in deren Spektrum viele Projekte umgesetzt wurden", sagte Nachfolger Klaus Aitzetmüller in seiner Laudatio: "Viele nationale und internationale Auszeichnungen verdeutlichen dies." Im Beisein von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und deren Vorgänger Erwin Pröll erhielt er von Aitzetmüller und Landeshauptmann Thomas Stelzer die Ehrenbürgerurkunde überreicht.