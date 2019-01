Schwerverletzter bei Kollision von Pkw mit Lkw

SUBEN. Auf der B 149 ereignete sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall.

Bild: FF Suben

Ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn (Niederösterreich) fuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem Lkw von Suben in Richtung Schärding, als zur gleichen Zeit ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Schärding in die entgegengesetzte Richtung fuhr und in Suben am sogenannten Subenerberg auf die Gegenfahrbahn kam. Der Pkw kollidierte frontal mit dem Lkw. Das Fahrzeug des 24-Jährigen wurde zur Seite geschleudert und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Suben mittels Bergegerät befreit werden.

Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Linz gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

