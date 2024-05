Die Mostqualität im Land wird hochgehalten: "Wichtig ist das Gefühl"

Es sind Kreativität, Erfahrung und große Leidenschaft, die die heimischen Most- und Saftproduzenten aus Oberösterreich eint. "Unsere Arbeit ändert sich aber auch von Jahr zu Jahr – wir sind immer abhängig von der Natur", sagt Stefan Höllhuber von der gleichnamigen Mostkellerei. Um ein wahrhaft ausgezeichnetes Produkt zu kreieren, ist vor allem eines gefragt: "Das Gefühl. Man geht da gar nicht nach Rezept", sagt der junge Mostkellermeister, der gemeinsam mit seinem Vater den Familienbetrieb aufrechterhält.

Wie wichtig eine besondere Note bei den Getränken ist, weiß auch Jungsommelier Christian Lackner. Beim eigens kreierten Cider "Good Lack" ist es etwa die "florale Note" der Holunderblüte, die das Getränk der Hofkellerei aus Walding so besonders macht. Mit nur 3,5 Volumsprozent sei es "das perfekte Getränk für einen Abend am Lagerfeuer", sagt Lackner. Auch zur Aromatisierung von Süßspeisen eignet sich die Kreation hervorragend – wovon sich die Gäste der Mostdipf-Gala beim Dessert überzeugen konnten. Das Entscheidende bei der Kreation von Cider: "Wir schauen, dass wir nur die besten Früchte aus dem Streuobst verwenden."

Obstbau hat Tradition

Am Kronbergerhof der Familie Roithmeier hat der Obstbau bereits seit 1979 Tradition. Auf 35 Hektar Fläche gedeihen Äpfel und Birnen, Kirschen, Zwetschgen und Marillen sowie Pfirsiche und Trauben, was sich in einem vielfältigen Angebot niederschlägt. Georg Roithmeier selbst ist seit 20 Jahren im Betrieb in Scharten (Bezirk Eferding) tätig und verwöhnt seine Kunden mit "allem, was die Obstproduktion hergibt": Von Frischobst und Trockenfrüchten über Säfte und Most in allen Variationen bis hin zu Likören und Marmeladen ist alles dabei, was das Herz begehrt.

Ungewöhnlich und bisher einzigartig ist der alkoholfreie Apfel-Frizzante von Johanna Hopfner aus Naarn (Bezirk Perg), die mit dieser Kreation zeigt, wie wandelbar und zeitgemäß das Traditionsgetränk Most mittlerweile interpretiert werden kann. Für den "zartbitteren Abgang" ist der Wermutauszug verantwortlich. "Ich trinke gerne Tonic und mag die bittere Note", erklärt Hopfner, wie es zur Idee für das neue Produkt kam. Ein spezielles Vakuumverfahren zur Destillation entzieht dem Obstwein den Alkohol. "Damit wird das Aroma bestmöglich konserviert."

Auszeichnungen für die oberösterreichischen Mostbauern

Auch in diesem Jahr stellten sie mit den bäuerlich produzierten Lebensmitteln bei der „Ab-Hof-Messe Wieselburg“ ihr hohes Qualitätsniveau wieder unter Beweis. 22 Trophäen und 200 Goldmedaillen gingen in diesem Jahr an Oberösterreich – und auch der Titel „Produzent des Jahres“.

16 Goldene Birnen für obstverarbeitende Betriebe: Stefanie und Johann Steiner, Pabneukirchen (3); Humer z’Reith Familie Mistlbacher, Leonding (2); Apfelhof Wilhelm, Martin Groschupfer, Enns; Tanja und Josef Deisinger, Katsdorf; Firlingerhof Familie Hubmer, Scharten („Produzent des Jahres“); Silke und Markus Hofbauer, Leonding; Höllhuber’s Most-Saft-Cider, Nussbach; Edeltraud und Karl Huemer, Scharten; Kronbergerhof Familie Roithmeier, Scharten; Karin Maleninsky, Enns; Andreas Moser, Mitterkirchen; Niedermayer’s Säfte, Taufkirchen; Familie Schedlberger, Aschach

