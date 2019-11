Nach Unfall fuhr betrunkener Probeführerscheinbesitzer weiter

Der 18-jährige Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Vöcklabruck verursachte mit dem Pkw seines Vaters am um 17:35 Uhr in Straß im Attergau auf der Kronberg Landesstraße alkoholisiert einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpflock mit inkludierter Schneestange, die einen Schaden an der Windschutzscheibe und der vorderen Stoßstange des Autos verursachte. Der 18-Jährige fuhr einfach weiter, nur fünf Minuten später wurde er im Zuge einer von der Polizei St. Georgen im Attergau durchgeführten Standkontrolle angehalten. Mittels Alkomat konnte eine Alkoholisierung von 1,22 Promille festgestellt werden. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.

Der 18-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck zur Anzeige gebracht.

