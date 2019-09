Lebenshilfe-Jubiläum mit Höhepunkt: Wird Trommel-Weltrekord gebrochen?

Kommender Freitag, 13. September, ist ein besonderer Tag für die Lebenshilfe Oberösterreich, denn es soll an jenem Tag eine globale Bestleistung geknackt werden. Hintergrund ist das 50-Jahre-Jubiläum der Lebenshilfe und der für besagten Tag angesagte Weltrekordversuch der größten Trommel-Unterrichtseinheit bisheriger Zeiten.

Das Unterfangen wurde bewusst so ausgewählt, dass jeder und jede mitmachen kann. Es sind keine Trommel-Vorkenntnisse notwendig. Alle, die eine sogenannte Djembe mitbringen, können am Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde mitwirken. Es handelt sich um eine Unterrichtsstunde, daher dürfen auch Fehler gemacht werden. Wer selbst nicht trommeln möchte, ist eingeladen, als Zuseher Teil des Weltrekords zu werden.

"Unser Ziel, ein Miteinander zu initiieren, ist zum Teil schon gelungen, denn die Vöcklabrucker Vereine, freiwillige Helfer, das Landesmusikschulwerk und die mitwirkenden Tanz- und Musikgruppen arbeiten bereits jetzt Hand in Hand mit uns auf diese außergewöhnliche Veranstaltung hin", freut sich Gerhard Scheinast, Geschäftsführer der Lebenshilfe Oberösterreich, die vor fünf Jahrzehnten in Vöcklabruck gegründet wurde. Neben dem Weltrekordversuch und verschiedenen kulinarischen Angeboten wird am Freitag ab 15 Uhr ein buntes Show- und Kinderprogramm stattfinden. Für die Kleinen trägt etwa Zauberer Freddy zur Unterhaltung bei, außerdem werden ein Ballonmodellieren mit Ballonkünstlern und ein Kinderschminken angeboten.

Alte Marke bei 1827 Trommlern

Konkret zum angekündigten Versuch der größten globalen Trommel-Unterrichtseinheit: Am 13. September wollen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung den Weltrekord in der Kategorie "Largest Drumming Lesson" im Stadtpark Vöcklabruck knacken. Der aktuelle Weltrekord liegt bei 1827 Teilnehmern und wurde am 3. Oktober 2016 von Ispire-Works in London erreicht. Dieser soll von Djembenspielern bei der Veranstaltung in Vöcklabruck gebrochen werden.

Wie erwähnt: Mitmachen kann jeder, der bereit ist, auf einer Djembe den Anweisungen des erfahrenen Trommellehrers Pepi Kramer über einen Zeitraum von 60 Minuten zu folgen. "Ein Trommelereignis dieser Größenordnung wird es kein zweites Mal geben", ist Kramer, Trommellehrer und Koordinator des Ereignisses, überzeugt.

