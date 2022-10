Keine Förderung für Vöcklabruck: Aus für Kindergarten mit Pilsbach

Um dem Mangel an Kinderbetreuungsplätzen entgegenzuwirken, wollte Vöcklabruck gemeinsam mit der Gemeinde Pilsbach einen Kooperationskindergarten bauen. Doch nun gibt es plötzlich kein Geld vom Land für den Vöcklabrucker Anteil. Das bedeutet, dass das Projekt nicht realisiert werden kann.

Der Kindergarten am Pfarrerfeld sollte – von beiden Gemeinden aus gut erreichbar – aus zwei Krabbelgruppen und drei Kindergartengruppen bestehen. "Die Idee dafür stammt bereits von meiner Vorgängerin Elisabeth Kölblinger (VP)", erklärt Bürgermeister Peter Schobesberger (SP). Für das Gemeinschaftsprojekt erwarteten die beiden Gemeinden eine Förderhöhe von 90 Prozent, denn gemeindeübergreifende Projekte werden vom Land hoch gefördert. "Zumindest auf dem Papier", so Bürgermeister Schobesberger gestern in einer Aussendung. Denn: "Wir haben die Nachricht erhalten, dass es für den Vöcklabrucker Anteil keine Kooperationsförderung gibt."

"Es ist für mich unerklärlich, dass nur der Pilsbacher Anteil des Kindergartens als Kooperationsprojekt anerkannt wird", wundert sich Schobesberger. "Ich hatte dazu Kontakt mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP), jedoch ohne Erfolg." Die Konsequenzen müssen die Kinder tragen: "Alleine können wir uns dieses Projekt schlicht und einfach nicht leisten", bedauert Schobesberger. Die Gemeinde Vöcklabruck wird nun alles daransetzen, den Vöcklabrucker Kindern Betreuungsplätze zu sichern. "Ich bedaure das aufrichtig und hoffe sehr, dass dahinter keine politische Motivation steckt", betont der Vöcklabrucker Stadtchef abschließend.

"Völlig unverständlich"

Der Pilsbacher Bürgermeister Alois Gruber (VP) findet es schade, dass die Kinder hier in Mitleidenschaft gezogen werden: "Wir blicken auf eine jahrelange Kooperation mit Vöcklabruck bei der Kinderbetreuung zurück. Dass hier keine Förderung zugesagt wird, ist für mich völlig unverständlich."