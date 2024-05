800 Gramm Cannabis bei Hausdurchsuchung in Altmünster gefunden

Eine Verkehrskontrolle ist einer 62-jährigen Drogenkonsumentin aus Altmünster zum Verhängnis geworden: Die Frau war am Dienstag gegen 15 Uhr bei der Autobahnabfahrt Regau (Bezirk Vöcklabruck) von einer Streife der Autobahnpolizei Seewalchen angehalten worden. Dabei stellte sich heraus, dass die Lenkerin keinen Führerschein besaß und sich zudem unter dem Einfluss von Drogen hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt hatte. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, einen Alkomattest und die Vorführung zum Amtsarzt verweigerte die Frau.

Im Pkw fanden die Beamten Suchtgiftutensilien. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Wels eine Hausdurchsuchung am Wohnort der Frau in Altmünster (Bezirk Gmunden) an. Polizisten stellten 800 Gramm Cannabiskraut, diverse Suchtgiftutensilien und eine verbotene Waffe sicher. Die Lenkerin und ihr gleichaltriger Lebensgefährte werden angezeigt, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

