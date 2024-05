Kleiner Mann mit großem Herz: Schüler rettete Fledermaus mit der Straßenbahn

Wenn Gabi Kaar darüber spricht, zittert ihre Stimme immer noch. Elf Jahre betreue sie als Pflegerin bereits kranke und verletzte Tiere in der Wildtierstation Igelhof-Aurachtal in Altmünster, aber das sei wohl ihr bisher schönstes Erlebnis gewesen, sagt sie. Vergangenen Montag klingelte während ihrer Fütterungsrunde das Telefon. Der bereits 30. Anruf an diesem Tag, aber anders als alle anderen zuvor.

„Hallo“, sagt eine junge Stimme, „ich habe eine Fledermaus gefunden. Kaar war zunächst irritiert, fragte nach, was denn mit dem Tier passiert sei. „Sie lag in der Kirchengasse in Gmunden auf der Straße, alle sind vorbeigegangen, ich hab’ sie aufgehoben und jetzt klammert sie sich an meine Finger fest. Sie braucht Hilfe“, sagt der Anrufer.

"Bin noch minderjährig und kann nicht mit dem Auto fahren"

Kaar antwortet, dass das kein Problem sei, der Anrufer solle das Tier ganz einfach vorbeibringen. „Okay“, heißt es, „aber ich kann nur dorthin kommen, wo auch die Straßenbahn fährt. Ich bin noch minderjährig und kann nicht mit dem Auto fahren“. Kaar und der Anrufer, ein rund zwölfjähriger Bub, wie sich herausstellen sollte, vereinbarten einen Treffpunkt in Gmunden, der mit der Straßenbahn leicht erreichbar ist. „Vor mir stand dann ein Bursch mit einer Schultasche, die fast so schwer war, wie er selbst. Seine Hände hatte er immer noch schützend über die Fledermaus gelegt“, sagt die Tierpflegerin.

Kaar nahm das Tier entgegen, bedankte sich und sagte, dass sie den Burschen nach der Stimme älter geschätzt hätte. „Er hat mir ein wunderbar charmantes Lächeln geschenkt und gesagt, dass ihm das öfter passiere“, sagt sie. Im Auto seien ihr dann die Tränen gekommen.

Und geärgert habe sie sich auch ein bisschen. „Weil ich ihn gerne nach Hause gebracht hätte, aber ich musste leider in die Tierklinik. Und weil ich nicht einmal seinen Namen kenne“, sagt Kaar. Denn sie würde den jungen Tierschützer gerne für seinen Einsatz belohnen und zu einem Besuch in die Wildtierstation einladen. Die Fledermaus war stark geschwächt, konnte aber rasch mit Wasser und Mehlwürmern aufgepäppelt werden. Seit Dienstag fliegt sie wieder gesund durch die Lüfte des Salzkammerguts. Und Gabi Kaar will dem jungen Mann abschließend noch etwas ausrichten: „Du bist großartig, und deine Fledermaus ist ein Bub. Ich denke, er ist ziemlich dankbar, dass du ihm das Leben gerettet hast.“

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger