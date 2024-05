Ist der Wolf in Pfaffing angekommen?

Zweimal wurde am Wochenende vermutlich ein Wolf gesichtet.

Gleich zweimal kam es am Wochenende in der Gemeinde Pfaffing, wenige Kilometer von Vöcklamarkt entfernt, zu einer mutmaßlichen Wolfsichtung. Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Foto, auf dem ein wolfsähnliches Tier zu sehen ist, machte die Runde.

Dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt, davon geht Gottfried Diwold, Wolfsbeauftragter des Landes Oberösterreich, aus. „Uns wurden gestern zwei Fotos zugestellt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, natürlich können wir die Vermutung noch nicht zu 100 Prozent bestätigen“, sagt Diwold. Laut Diwold dürfte der ein- bis zweijährige Wolf nach der Geschlechtsreife sein Rudel verlassen haben, um ein eigenes zu gründen. Noch ungeklärt sind die Verletzungen eines Pferdes und das Verenden eines Rehs in Oberhofen am Irrsee vom 16. April dieses Jahres. Das Ergebnis der veranlassten DNA-Analyse steht noch aus.

Gabriel Egger