Segelflugzeug landete in Feld in Nußdorf am Attersee

Unzureichende Thermik hat eine 65-jährigen Piloten aus Steyr am Montagvormittag zu einer Außenlandung im Gemeindegebiet von Nußdorf am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) gezwungen. Der Mann war gegen 11:30 Uhr von einem privaten Flugplatz in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf an der Krems) zu einem Streckenflug ins Salzkammergut aufgebrochen. Er und sein 68-jähriger Passagier, ebenfalls im Besitz eines Pilotenscheins, dürften jedoch die Verhältnisse falsch eingeschätzt haben. Nach gut eineinhalb Stunden wurde den Männern klar, dass sie wegen unzureichender Thermik nicht zurück zum Flugplatz gelangen würden.

Der Pilot entschied sich zu einer geplanten Außenlandung in einem Feld im Gemeindegebiet von Nußdorf am Attersee, wo er ein seinen Segelflieger sicher zu Boden bringen konnte. Das Flugzeug drehte sich nach der Landung um 110 Grad und blieb augenscheinlich unbeschädigt liegen. Beide Insassen überstanden den Vorfall unverletzt. Lediglich die Weizen-Ähren auf dem Feld nahmen Schaden, teilte die Polizei. Der Grundbesitzer wurde verständigt. Der Pilot kümmerte sich anschließend um den Abtransport seines Flugzeugs.

