Abgestelltes Fenster stürzte in St. Georgen auf 3-Jährigen

Kindliche Neugier und ein kurzer, unbeobachteter Moment – diese Kombination hat am Montagnachmittag zu einem Rettungseinsatz im Bezirk Vöcklabruck geführt: Bei einem Unfall in St. Georgen im Attergau wurde ein dreijähriger Bub so schwer verletzt, dass er ins Spital gebracht werden musste.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatte das Kleinkind gegen 16:20 Uhr versucht, ein Fenster, das am Boden abgestellt war, zu öffnen. Dadurch kippte das Fenster um und stürzte auf den Buben. Die Eltern, die das Unglück sofort bemerkten, riefen die Rettung, die den kleinen Patienten in ein Krankenhaus brachte.

