1800 Knappen aus ganz Europa kamen im Salzkammergut zusammen

Auch acht Salinenmusikkapellen waren in Bad Ischl

Auf Einladung der Salinenmusikkapelle Bad Ischl und der Salinen Austria fand am Wochenende der 18. Europäische Knappen- und Hüttentag in der Salzkammergutmetropole statt. 1800 aktive und ehemalige Bergmänner aus acht Ländern machten Bad Ischl drei Tage lang zu Europas Bergbauhauptstadt. Die Salinen öffneten ihre Betriebe in Ebensee sowie Altaussee, und es gab ein Fachsymposium über die Sozialgeschichte der Salzarbeiter.