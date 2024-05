SPÖ will Familienbonus abschaffen und Kindergrundsicherung einführen

Das Thema einer Kindergrundsicherung schwirrt bereits seit längerem in der politischen Diskussion herum. Mitte Mai erklärte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne), dass sich die Bundesländer einig seien, dass eine "Kindergrundsicherung eine gesellschaftliche Notwendigkeit" sei. Er will Mitte Juni eine Expertengruppe einsetzen, die ein Modell erarbeiten soll. Was sich hinter dem Begriff versteckt, konnte man im Sozialministerium auf Anfrage nicht beantworten.