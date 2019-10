Frau prallte mit Pkw gegen Baum

Eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Dienstag gegen 20:30 Uhr in der Gemeinde Fornach auf der Grubleitenstraße in Richtung Redleitner-Landesstraße unterwegs. In einer starken Linkskurve dürfte sie mit ihrem Pkw rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, fuhr ca. 200 Meter auf der stark abfallenden Böschung weiter und prallte schließlich gegen einen Baum. Ein Anrainer bemerkte zufällig den Pkw und verständigte die Einsatzkräfte. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.

