Bezirksjägertag Gmunden: Der Wald ist in Ordnung, doch Achtung vor Viren

Im Toscana Congress Gmunden fand gestern im Beisein zahlreicher Ehrengäste aus Jagd, Politik und Gesellschaft der diesjährige Bezirksjägertag statt. Die wichtigste Botschaft seitens des Forstes sprach Ulrich Wolfsmayr von der Bezirksforstinspektion aus: "Von den beurteilten Jagden wurden 64 mit Stufe I, 27 mit Stufe II und nur eine mit Stufe III bewertet." Mehr als 75 Prozent der Jagdgebiete befänden sich somit in der Stufe I, was wiederum eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr bedeute.

Vor 15 bis 20 Jahren, so Wolfsmayr, habe nur rund ein Viertel der Reviere in der Stufe I gelegen, zehn Prozent in der schlechtesten Stufe III. Der Forstexperte appellierte an die Jägerschaft: "Bleiben Sie auf dem eingeschlagenen Weg, erfüllen Sie die Abschusszahlen, dann kann sich der Wald einigermaßen gut entwickeln."

Gmundens Bezirksjägermeister Hans Enichlmair aus Laakirchen dankte der Jägerschaft für ihren enormen Einsatz und warnte gleichzeitig die in anderen Kontinenten – vor allem in Afrika – jagenden Waidleute vor der Einschleppung der Schweinepest: "Man sieht an Corona, wie vernetzt die Welt ist. Wir sehen aber auch dadurch, wie anfällig wir werden." Gleichzeitig sei es interessant zu erkennen, dass plötzlich andere, Außenstehende, meinten, der Jägerschaft aufs Auge drücken zu müssen, wie man mit der Natur umgehen müsse. Enichlmair: "Wir brauchen keinen Zurufer aus der Stadt, aus dem 14. Stock eines Wiener Gemeindehauses, der einmal am Land Urlaub gemacht hat." Den wenigen Extremisten in den eigenen Reihen, die es gebe, aber eine Ausnahme erscheinen, erteilte Enichlmair eine ausdrückliche Warnung.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at