Auto krachte in Wohnhaus

Der 23-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Sonntag gegen 1 Uhr Morgen mit seinem Auto auf der Riegler Landesstraße Richtung Puchkirchen am Trattberg unterwegs. In Neukirchen an der Vöckla geriet er von der Fahrbahn ab und raste etwa 120 Meter geradeaus über eine Wiese frontal auf ein Wohnhaus zu, wie die Polizei berichtete. Das Auto krachte gegen das Einfamilienhaus und durchstieß dabei die Außenwand im Bereich des Wohnzimmerfensters im Erdgeschoss.

Bewohner befreiten den Lenker aus Autowrack

Zwei Hausbewohner befreiten den eingeklemmten Autolenker aus dem völlig zertrümmerten Fahrzeug und leisteten erste Hilfe, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der junge Mann wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Die Bewohner erlitten einen schweren Schock.

