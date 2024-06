Ferdinand Feldhofer wird Trainer-Legionär

Ferdinand Feldhofer setzt seine Trainerkarriere in Georgien fort: Im Land des aktuellen EM-Teilnehmers unterschrieb er bei Traditionsklub Dinamo Tiflis einen Vertrag bis Jahresende 2025. Sein Debüt geht Feldhofer Anfang August gegen Samgurali.

In Georgien wird diei Meisterschaft im Kalenderjahr ausgetragen. Nach einer enttäuschenden Hinrunde liegt Dinamo Tiflis mit 22 Punkten aus 18 Spielen auf Platz fünf. Die Abstiegszone der Zehnerliga ist viel näher als die Spitze, an der Dila Gori mit 39 Punkten steht. Nur Torhüter Giorgi Loria steht in Georgiens EM-Kader.

Dinamo Tiflis ist mit 18 Meistertiteln Rekordhalter in Georgien. Vor der Unabhängigkeit holte der Klub zwei Meisterschaften und zwei Cup-Siege in der Sowjetunion und 1981 den Cup der Cupsieger. Der bisher letzte Meistertitel gelang 2022, in der Vorsaison war Batumi Erster.

