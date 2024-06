Ex-Blau-Weiß-Kapitän heuert bei OÖ-Ligist an

Nach fast zehn Jahren im Profifußball zog der Salzburger Michael Brandner im Sommer einen Schlussstrich: Der ehemalige Kapitän von Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz beendete seine Profi-Karriere.

Der 29-Jährige geht ab der kommenden Saison einer neuen Rolle nach: Er nahm ein Job-Angebot des FC Liefering an, wird bei den Jung-Bullen neuer Teammanager.

Seine Fußballschuhe wird er aber noch nicht ganz an den Nagel hängen: Die OÖN hatten bereits am 10. Juni über einen möglichen Transfer zu OÖ-Ligist Mondsee berichtet - jetzt hat Brandner seinen kommenden Klub gegenüber den "Salzburger Nachrichten" auch bestätigt: "Ich hatte von Beginn an einen sehr positiven Eindruck vom gesamten Verein und freue mich, dass es geklappt hat."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger