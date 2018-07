Hündin stürzte 60 Meter ab in schmale Schlucht

ST. WOLFGANG. Auf dem Rückweg vom Schwarzensee stürzte am Samstag die Hündin eines deutschen Ehepaares von einem Steig 60 Meter ab. Bergretter holten Hündin Lotta aus der Schlucht.

Der Schwarzensee Bild: oön

Das Ehepaar aus Deutschland unternahm mit Hündin Lotta eine Wanderung zum Schwarzensee oberhalb von St. Wolfgang. Die Urlauber stiegen über den Wirersteig entlang einer wasserführenden Schlucht zum Schwarzensee auf. Gegen 15 Uhr gingen sie den gleichen Weg wieder zurück ins Tal. Die 14 Monate alte Hündin ließen sie auf dem schmalen mit Seilen gesicherten Steig frei neben sich her laufen. Die Hündin dürfte einen Schritt zu weit über den schmalen Steig hinaus gestiegen sein und stürzte über das steil abfallende Gelände etwa 60 Meter tief in die wasserführende schmale Schlucht. Die 49-jährige Frau und ihr 52-jähriger Ehemann hatten keine Möglichkeit, den inständig bellenden Hund selbst aus der Schlucht zu bergen und so verständigte der Mann über Notruf 112 die Einsatzkräfte.

Vier Mann der Bergrettungsortsstelle St. Wolfgang konnten im gemeinsamen Zusammenwirken mit zwei Beamten der Alpinpolizei Gmunden die Hündin aus der Schlucht bergen. Wie durch ein Wunder blieb Lotta unverletzt.

