Projekt „Digitaler Marktplatz“: Noch Details zu klären

Eine gesicherte Abholstation für online bestellte Waren regionaler Produzenten und Geschäfte möchte die FPÖ Perg in der Bezirkshauptstadt realisieren. Vize-Bgm. Andreas Köstinger hat in der dieswöchigen Gemeinderatssitzung das Projekt eines „Digitalen Marktplatzes“ vorgestellt – die OÖN berichteten. Die Initiative fand bei den übrigen Fraktionen im Gemeinderat durchaus Zustimmung, jedoch wird man bis zu einer endgültigen Zusage noch Details zu Kosten und Funktionsweise abklären. Wirtschafts-Stadtrat Boris Mitterlehner (VP): „Was derzeit an Daten vorliegt, ist mir ehrlich gesagt viel zu wenig.“ Man müsse auch aufpassen, sich nicht in zu vielen regionalen Online-Shops zu verzetteln. Er schlage deshalb vor, das Projekt im Wirtschaftsausschuss zu prüfen und dann erneut dem Gemeinderat zur Abstimmung vorzulegen. Grünen-Fraktionsobmann Franz Baumann ist diese Vorgangsweise zu unverbindlich: „Ich hätte mir einen zumindest Grundsatzbeschluss für diese gute Idee gewünscht.“

