Neuer Rotkreuz-Ortsstellenleiter als Sani-Schüler

Hans Bauer wurde zum neuen Ortsstellenleiter der Rotkreuz-Ortsstelle Peilstein gewählt. Die Rettungssanitäterausbildung, die er gerade absolviert, ist aber nicht seine erste. Bereits vor 30 Jahren war der Linzer, der seit 2009 in Peilstein lebt, beim Roten Kreuz aktiv.

Als Sanitäter und als Fahrer für den HÄND, den hausärztlichen Notdienst, blieb er der Rotkreuz-Familie immer treu. In diesen Bereichen ist er auch im Bezirk Rohrbach im Einsatz. Bis jetzt: Mit der Frage, ob er sich das Amt des Ortsstellenleiters vorstellen könne, kam es auch zur Entscheidung zum Wiedereinstieg in den Rettungsdienst. "Wer A sagt, muss auch B sagen", hält der Pädagoge fest, "als Ortsstellenleiter ist es mir wichtig, im Rettungsdienst aktiv zu sein, und darum bin ich gerade wieder mitten in der Ausbildung zum Rettungssanitäter."

Aktive Ortsstelle

Im letzten Jahr absolvierten die 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ortsstelle Peilstein insgesamt 1470 Einsätze und Krankentransporte. Sie legten dabei mehr als 55.600 Kilometer zurück.

