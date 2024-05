Deutscher gewann Triathlon-Spektakel im Mühlviertel

Mit Siegen des Deutschen Hendrick Becker bei den Herren sowie Sophie Amesberger (Welser Turnverein) bei den Damen endete am Samstag der Keltenman Triathlon. Während Amesberger das Damenfeld vom Start weg kontrollierte, musste Becker hart kämpfen. Als Schwimm-Vierter kämpfte er sich auf dem Rad an die Spitzengruppe heran und holte sich dank einer überragenden Laufleistung den Sieg mit acht Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Lukas Meindlumer.

Etwa 1500 Fans verwandelten das Bewerbsgelände rund um den Mitterkirchner Badesee in einen Triathlon-Hexenkessel. Wie schon bei der Premiere im Vorjahr überzeugten die Veranstalter auch heuer mit einer tadellosen Vorbereitung und Durchführung. "Das können nur ganz wenige Veranstalter in Österreich", brachte es einer der Teilnehmer auf den Punkt. Ein Lob, das OK-Chef Christian Bruckner an sein Team vom Tria Team Wallsee weiterreichte: "Ich alleine könnte so einen Bewerb unmöglich auf die Beine stellen. Wir sind ein eingeschworenes Team und freuen uns jetzt schon auf den Keltenman im Jahr 2025."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner