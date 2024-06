Ein digitaler Zwilling bringt Pakete rascher von A nach B

Digitale Zwillinge gelten als Schlüsselkonzept für die Industrie. Diese Systeme sind dafür da, bestehende Prozesse in Fabriken eins zu eins digital zu simulieren, zu steuern und schlussendlich auch zu verbessern, um Ausfallzeiten zu erahnen und Kosten zu sparen. In einigen Industriebetrieben sind sie längst Usus, in anderen werden sie gerade intensiv getestet.