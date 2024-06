So wie das Land Oberösterreich führt auch Salzburg regelmäßig ein Monitoring der Wasserqualität der Badeseen durch. Die Gesundheitsagentur AGES bewertete 34 von 37 Seen (92 Prozent) mit der Note „Ausgezeichnet“. Nur drei Seen wurden mit einem „Gut“ bewertet. Darunter überraschenderweise auch der Wolfgangsee in St. Gilgen sowie der Fuschlsee.