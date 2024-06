Der gröpte Tanzboden des Salzkammerguts

Ein Ort der Begegnung an der Laudach

Auf der Weingärtner Wiese in Kirchham wird Samstag, ab 19 Uhr mit einem Fest das Kulturhauptstadtprojekt „KOKO kollaborative Konstruktionen an der Laudach“ eröffnet. Bis in den August hinein finden auf einer großen Holzbühne („der größte Tanzboden des Salzkammerguts“) jeweils von Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 22 Uhr, vielfältige Veranstaltungen statt: Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Workshops, kulinarische Feste und vieles mehr.