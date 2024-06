Kokainschmuggel: Acht Festnahmen nach Rekordbeschlagnahmung

35,5 Tonnen Kokain im Straßenverkaufswert von 2,6 Milliarden Euro: Nach der bisher größten Beschlagnahmung von Kokain in einem deutschen Ermittlungsverfahren – die OÖN berichteten – gaben die Behörden am Montag Details bekannt.

24,5 Tonnen Kokain wurden demnach in Seefrachtcontainern im Hamburger Hafen beschlagnahmt, weitere rund elf Tonnen in Guayaquil in Ecuador sowie im Hafen des niederländischen Rotterdam.

Nach weiteren Ermittlungen wurden acht Tatverdächtige im Alter zwischen 30 und 54 Jahren in Deutschland ausfindig gemacht, sieben wurden Ende Mai und Anfang Juni bei Razzien in Deutschland festgenommen. Sie sollen mit weiteren, noch unbekannten Mittätern eine Vielzahl von Schein- und Briefkastenfirmen gegründet haben, um große Mengen Kokain aus Südamerika einzuschmuggeln.

Zu den Verdächtigen gehören nach Angaben der Ermittler unter anderen zwei Geschäftsleute aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

