Dreihans baut Geschäftsführerteam aus

Dreihans – die aus drei Unternehmen fusionierte Baufirma – baut mit Elisabeth Schmidinger nun die Geschäftsführung gezielt weiter aus.

Dreihans ist vor gut einem Jahr angetreten, um das Bauen neu zu denken, zu entwickeln und umzusetzen. Seit 2023 setzt man gezielt einen Entwicklungs- und Wachstumsschritt nach dem anderen: Kompetenzen und Kapazitäten wurden ins Boot geholt, mit neuen Standorten noch mehr Kundennähe geschaffen. Nun erweitert Dreihans seine Geschäftsführung, um damit auch im Management die Voraussetzungen für die nächsten Entwicklungsschritte des Unternehmens zu schaffen: Elisabeth Schmidinger verstärkt seit Mitte Juni die Führungscrew. Im nunmehr fünfköpfigen Team wird ihr Schwerpunkt auf den kaufmännischen Agenden des Unternehmens liegen. Schmidinger hat an der FH Steyr "Produktion und Management" sowie "Controlling, Rechnungswesen und Finanzwirtschaft" studiert. Zuletzt war sie in einer Führungsposition für den Spitz-Konzern tätig. Durch ihre Ausbildung und ihre berufliche Laufbahn kann Elisabeth Schmidinger auf ein breites Managementwissen für Produktions- und Gewerbebetriebe verweisen.

"Ich bin beeindruckt, was das Team von Dreihans in wenigen Monaten an Entwicklungs- und Wachstumsschritten gesetzt hat. Ich freue mich sehr, die nächsten Maßnahmen zu setzen, um Bauen neu zu denken und so noch kundennäher und nachhaltiger zu machen", startet Elisabeth Schmidinger mit Elan in ihre neue Aufgabe in der Mühlviertler Baufirma.

"Wir freuen uns sehr, mit Elisabeth unsere Geschäftsführung gezielt zu erweitern. Ihre Anpackmentalität und Handschlagqualität passen perfekt zu uns", sagt Georg Altendorfer aus dem Geschäftsführerteam.

