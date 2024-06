Kaineder in der ZiB 2: "Die Frau Ministerin hat sich das sehr gut überlegt"

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird am Montag beim Treffen der EU-Umweltministerinnen und -minister in Luxemburg für das EU-Renaturierungsgesetz stimmen. Das empört die ÖVP. Diese wirft ihrem Koalitionspartner "Verfassungs- und Gesetzesbruch" vor. Kaineder nahm zu den Vorwürfen am Sonntagabend Stellung. "Die Frau Ministerin hat sich das sehr gut überlegt. Wir sind seit über vier Jahren in einer Koalition mit der ÖVP, da gab es schon die eine oder andere Meinungsverschiedenheit", so Kaineder. Der Oberösterreicher erinnerte auch an Alleingänge der ÖVP, beispielsweise als Innenminister Karner den Schengen-Beitritt von Bulgarien oder Rumänien verhindert habe.

Laut Kaineder sei der EU-Wahlkampf nun vorbei und man sollte wieder zur Sachlichkeit zurückkommen. "Das Gesetz ist so eine Art Lebensversicherung für uns alle in Europa". Aus Sicht der Grünen sei das Vorhaben Gewesslers auch rechtlich gut geklärt. "Die Ministerin kann wenn es kein Einvernehmen in der Bundesregierung gibt selbst entscheiden und das wird sie am Montag tun", sagt Kaineder.

Was Kaineder sonst noch sagte, sehen Sie im ganzen Interview:

