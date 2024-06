Pride im Salzkammergut: Die FPÖ Bad Ischl tobt

Knapp drei A4-Seiten ist die Presse-Aussendung der FPÖ Ortsgruppe Bad Ischl lang. Verfasst wurde sie von Gemeinderat Harald Kotschy, der von "Bürgerbelästigung", "gesellschaftlicher Totaltransformation" und der Zerstörung "des Instituts der Ehe und Familie" schreibt. Aber worum geht es überhaupt?

Wie berichtet, waren am Samstag rund 2000 Teilnehmer zu ersten Pride im Salzkammergut in Bad Ischl zusammengekommen. Ein bunter, lauter, aber friedlicher Umzug durch die Kaiserstadt, der ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen sollte. Es ging um das Verständnis für queere Personen. Also für jene Menschen, die nicht heterosexuell, sondern schwul, lesbisch, bi-, trans- oder intersexuell sind. Für die Veranstalter war diese "Pride" gerade im ländlichen Raum wichtig, weil es dort noch viel zu oft "abfällige Bemerkungen und offene Ablehnung gegenüber geschlechtlicher und sexueller Vielfalt" gebe.

Die FPÖ Bad Ischl spricht zwar von einer Veranstaltung, die "gemäßigt salzkammergütlerisch" ablief, glücklich damit waren die Freiheitlichen aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil: Die "LGBTIQ+" -Bewegung sei eine "Sammelbewegung aller Kräfte, die die bestehende Kulturordnung beseitigen wollen und zu diesem Zweck den Lebensstil der kulturellen Homosexualität zum Einsatz bringen". Ziel sei die "gesellschaftliche Totaltransformation durch Zerstörung aller bürgerlicher Elemente in der Gesellschaft, inbesondere des Instituts der Ehe und Familie."

"Kaum wahrnehmbare Minderheit"

Die Freiheitlichen werden aber noch deutlicher: Die Bewegung, eine "kleine, statistisch kaum wahrnehmbare Minderheit" zelebriere ihre "geschlechtliche Identität" und sexuelle Orientierung gegenüber der eingeschüchterten, schweigenden Mehrheit. Mutter Natur werde quasi abgeschafft.

Die "Zirkus-Inszenierung" sei gar nicht notwendig, denn "Lesben und Schwule" seien in Österreich ohnehin in jeder Hinsicht und seit langem- nämlich seit der Streichung der Bestimmungen über die "Unzucht wider die Natur" aus dem Strafgesetz im Jahr 1971- vollständig gleichgestellt.

Es gehe also lediglich um die "kulturelle Homosexualisierung" der gesamten Gesellschaft. Zur Erreichung dieser Ziele schrecke die Bewegung nicht davor zurück, die "schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft, Kinder und Jugendliche, für ihre Zwecke zu missbrauchen".

Die Freiheitlichen sprechen von "Transvetiten-Lesungen", von "Kindern, die mit Männern in SM-Lederoptik und Hundemasken" konfrontiert werden.

Und die Kulturhauptstadt? "Kulturmarxistisch". Mit dem Ziel, "das bürgerliche, der Tradition verhaftete Kulturverständnis des ländlichen Raumes aufzuweichen und durch den linken Zeitgeist propagierende großstädtische Kulturiniativen zu verdrängen."

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger