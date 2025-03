Die Energiegemeinschaften im Salzkammergut wachsen

Was die Mitglieder der EEG Keramikstadt verbindet, ist das Umspannwerk in Gmunden.

Immer mehr Haushalte beteiligen sich an Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (EEG). Dabei handelt es sich um regionale Zusammenschlüsse von Stromkonsumenten und Produzenten (in der Regel Besitzer von Photovoltaikanlagen). Was sie verbindet, ist ein gemeinsames Umspannwerk. Weil der regionale Stromhandel das überregionale Stromnetz nicht belastet, zahlen EEG-Teilnehmer deutlich weniger Netzgebühr. Davon profitieren sowohl die Stromerzeuger als auch die Stromkonsumenten.