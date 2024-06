Die Gefahr eines Atomkriegs ist erneut gewachsen

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) zeigt sich "äußerst alarmiert". "Wir können von einem nuklearen Wettrüsten sprechen", sagt auch Melissa Parke von der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN).

Laut dem Jahresbericht der Friedensforscher ist die Zahl der einsatzbereiten Atomwaffen im Jahr 2023 erneut gestiegen, die Atommächte investieren immer höhere Summen in die Aufrüstung ihrer Nukleararsenale. So seien in den vergangenen fünf Jahren die Ausgaben um mehr als ein Drittel gestiegen. Allein die USA investierten im Vorjahr 51,9 Milliarden Dollar in Atomwaffen. "Das ist mehr als alle anderen Atommächten zusammen", hieß es.

Mit Sorge blicken die Friedensforscher auch auf die Zahl der einsatzbereiten atomaren Waffen. Obwohl die Gesamtzahl der Atomsprengköpfe weiter zurückgehe, steige die Zahl "der einsatzbereiten nuklearen Sprengköpfe" von Jahr zu Jahr an, erklärte SIPRI-Direktor Dan Smith. Etwa 2100 befänden sich derzeit in höchster Einsatzbereitschaft. Die Zahl akut verfügbarer Waffen habe damit wieder zugenommen, sagt er. "Das ist eine relativ neue Entwicklung seit zwei bis drei Jahren. Und das hat sich 2023 fortgesetzt", sagte Smith.

Völlig neu sei, dass auch China in Friedenszeiten atomare Sprengköpfe in hoher Einsatzbereitschaft halte. Überhaupt sei China das Land, das seine Bestände am schnellsten aufrüste, berichtet der Experte. Dafür gibt es mehrere Gründe: "China will den Status einer Großmacht erreichen, dazu gehören atomare Waffen. Dann bereitet sich China auf verschiedene Bedrohungen und Szenarien vor. Für jede Eventualität will man sich rüsten. Und man will auf einen möglichen Überraschungsangriff vorbereitet sein", sagt der Experte. Insgesamt neun Länder besitzen Atomwaffen: die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der Iran der zehnte Staat mit Atomwaffen wird.

