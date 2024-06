LASK muss zu Gurten: Das sind die Duelle in der 1. ÖFB-Cup-Runde

Im Rahmen der ORF-Berichterstattung zur UEFA EURO 2024 wurden am heutigen Montag die Erstrunden-Duelle der Saison 2024/25 im UNIQA ÖFB Cup ausgelost. Ex-LASK-Trainer Dominik Thalhammer nahm die Ziehung vor - und bescherte seinem ehemaligen Klub zum Start der neuen Pflichtspielsaison eine ungemütliche Aufgabe: Die Schwarz-Weißen müssen bei OÖ-Regionalligist Guten bestehen.

Stadtrivale Blau-Weiß Linz trifft auf den steirischen Landesliga-Meister Wildon, Zweitligist SV Ried gastiert in Röthis. Zu einem OÖ-Duell kommt es auch zwischen Dietach (OÖ-Liga) und FC Hertha Wels (Regionalliga). Eine weite Auswärtsreise wartet auf OÖ-Liga-Meister Askö Oedt: Die Trauner nehmen es mit Hohenems auf.

64 Vereine nehmen am diesjährigen Bewerb teil. Zwölf davon sind in der Bundesliga aktiv, 13 in der 2. Liga und die restlichen 39 Vertreter kommen aus den Landesverbänden. Die 1. Runde wird von Freitag, 26. Juli bis Sonntag, 28. Juli ausgetragen.

Alle Duelle im Überblick

SPG Wallern/St. Marienkirchen – Kitzbühel

Union Dietach – FC Hertha Wels

Röthis – SV Ried

Hohenems – Askö Oedt

Gurten - LASK

Wiener Viktoria - DSV Leoben

ASK Klagenfurt - Sportunion Mauer

Deutschlandsberg – Korneuburg

Austria Salzburg – Reichenau

Treibach – Kapfenberg

Weiz – Lafnitz

Donau – Voitsberg

Siegendorf – FAC Wien

Traiskirchen – Amstetten

St. Anna/Aigen – Admira

Marchfeld-Donauauen – Vienna

Leobendorf – SKN St. Pölten

Köttmannsdorf – Horn

Oberwart – Stripfing/Weiden

Wals-Grünau – Austria Lustenau

Schwaz - SW Bregenz

Neusiedl - SK Rapid Wien

Donaufeld - Altach

Gloggnitz - Austria Klagenfurt

Bischofshofen - Hartberg

Saalfelden - Austria Wien

Drassburg - Wolfsberger AC

Kremser SC - Sturm Graz

Wildon - FC Blau-Weiß Linz

Velden - GAK

Dornbirn - RB Salzburg

Imst - WSG Tirol

