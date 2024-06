Höller in Tschechien wieder am Podium

Nach drei Stockerlplätzen in Folge rechnete sich der Götzendorfer Rallycrosser Alois Höller auf der schwierigen Berg-und- Tal-Bahn von Sedlcany einiges aus und wurde erneut mit einem Podium belohnt. In den Vorläufen lief es zunächst für den Rekordmeister prächtig: Ein zweiter Platz und zwei Siege brachten den Rubble-Master-Piloten in die Favoritenrolle, ehe im letzten Vorlauf ein nicht optimaler Start das gesamte restliche Wochenende beeinflusste: "Ich hatte einen schlechten Start und bin nur als Dritter aus der ersten Kurve gekommen, leider hat es mir in der letzten Runde auch noch den Turbolader abgerissen."

Er musste im entscheidenden Finale mit dem zweiten Startplatz vorliebnehmen. Dort erwischte Höller den besten Start – trotz einer kleinen Karambolage fand er aber keinen Weg an Ales Fucik vorbei. "Ich konnte gut dranbleiben, zum Überholen hat es nicht ganz gereicht. Es sind gute Punkte für die Zentraleuropa-Meisterschaft", freute sich Höller über einen Tag, an dem mit etwas Glück auch ein Sieg möglich gewesen wäre. Schon in vier Wochen geht es, abermals in Sedlcany, mit einem Lauf zur Staatsmeisterschaft weiter.

